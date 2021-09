Bickel wurde vor dem Sachsenpokal-Viertelfinale im April positiv auf Corona getestet. Nach der Quarantäne stand das Halbfinale gegen Zwickau an. Dort war Bickel laut eigener Aussage "zu ehrgeizig", spielte 80 Minuten durch. Auch im Finale gegen Lok stand er durch die Verlängerung fast zwei Stunden auf dem Feld. "Das war suboptimal für mein Herz", erklärt der 30-Jährige nun.

Bei einer kardiologischen Untersuchung Mitte Juni wurden schließlich erste Unregelmäßigkeiten festgestellt. Eine MRT-Untersuchung zwei Wochen danach brachte schließlich die traurige Gewissheit. Bickel, der mitten in der Vorbereitung war, musste von einem auf den anderen Moment alles runterfahren. Sechs Wochen bis zum Kontroll-MRT hatte er strikte Ruhe verordnet bekommen.

Auch das Kontroll-MRT brachte nicht die erhoffte Diagnose, er durfte nur langsam die Belastung steigern. "Man muss dann die Vernunft walten lassen", fasst Bickel die schwierige Situation zusammen. Am Dienstag gab es nun nach einem weiteren MRT grünes Licht vom medizinischen Personal.

Dass er nach so einer langen Pause noch nicht bei 100 Prozent ist, weiß Bickel auch: "Es ist schon noch schwierig, zumal ich die letzten elf Wochen so gut, wie gar nichts gemacht habe." Ab und zu habe er Laufen gehen dürfen, "aber maximal mit Puls 130", so die Empfehlung der Ärzte. Ein schnelleres Spazierengehen, wie es Bickel selbst einschätzt.