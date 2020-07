Christian Bickel wird künftig in "Himmelblau" statt Rot spielen. Der 29-jährige Flügelspieler wird ab der kommenden Saison in der Regionalliga für den Chemnitzer FC auflaufen. Sein ursprünglich bis 2021 laufender Vertrag beim FSV wurde vorzeitig aufgelöst. Über die Vertragsdetails machte der CFC keine Angaben.

"Mit Christian ist es uns gelungen, einen sehr flexiblen und vor allem erfahrenen Spieler vom CFC zu überzeugen. Er kann im Mittelfeld offensiv im Zentrum und auf den Außenbahnen eingesetzt werden", so CFC-Sportdirektor Armin Causevic in einer Pressemitteilung: "Das wird unserem Spiel die nötige Flexibilität verleihen. Seine Erfahrung aus zahlreichen Einsätzen in höheren Ligen wird unser Mittelfeld stabilisieren."

Der 1991 in Bad Langensalza geborene Bickel wurde in der Jugend von Rot-Weiß Erfurt ausgebildet, bevor er in die Nachwuchsabteilung des SC Freiburg wechselte. Im Anschluss folgten Stationen beim FC Energie Cottbus, dem F.C. Hansa Rostock, dem SC Paderborn und dem VfL Osnabrück, ehe es ihn 2018 nach Zwickau verschlug. Für den FSV kam der Mittelfeldspieler in der vergangenen Saison lediglich auf zwei Kurzeinsätze. Insgesamt blickt Bickel auf die Erfahrung von 41 Zweitligaspielen und 97 Partien in der 3. Liga zurück.