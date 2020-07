Bildrechte: imago images / Picture Point

Christian Tiffert wird auch in der kommenden Saison als Co-Trainer des Chemnitzer FC an der Seitenlinie stehen. Wie der Verein am Samstag (25. Juli) mitteilte, wurde der Vertrag des 38-Jährigen verlängert. Sportdirektor Armin Causevic bezeichnet Tiffert als Wunschlösung: "Er bringt eine enorme fachliche Kompetenz und Erfahrung mit. Zudem war es uns wichtig die Strukturen im Trainerteam beizubehalten", heißt es in einer Vereinsmitteilung.

CFC-Trainerteam komplett

Neben Tiffert wurde auch der Vertrag von Torwarttrainer Marcel Höttecke verlängert. Somit scheint das Trainerteam, mit dem neuen Chefcoach Daniel Berlinski an der Spitze, für die neue Regionalliga-Saison komplett. Berlinski hatte sich bereits bei seinem Antritt für Tiffert ausgesprochen und ihn ebenfalls als Wunschlösung bezeichnet: "Er kennt die Strukturen und Abläufe im Verein. Das wird mir und den vielen neuen im Team von Beginn an bei der Eingewöhnung helfen. Ich freue mich sehr, dass ich mit ihm in Zukunft zusammenarbeiten kann."

Auch Tiffert, der in den vergangenen Wochen mit anderen Vereinen in Verbindung gebracht wurde, ist froh, dass seine Arbeit in Chemnitz geschätzt wird. Er brenne darauf, nach der kurzen Pause, wieder mit der Mannschaft auf dem Platz zu stehen, so Tiffert.

