2019 kam er kurz nach seinem Karriereende beim Halleschen FC als Hospitant zum Chemnitzer FC. Seit dem 1. März 2022 ist Christian Tiffert Cheftrainer der Himmelblauen, nachdem Daniel Berlinski mit sofortiger Wirkung entlassen wurde. Tiffert übernimmt, vorläufig bis Saisonende. "Ich habe die Info, dass ich als Praktikant arbeiten darf, damals im Freibad bekommen. 2 Wochen waren geplant, es scheint aber nicht so schlecht funktioniert zu haben. Dann wurde ein Trainer entlassen, da war ich Co-Trainer, dann kam der nächste, da bin ich geblieben. Jetzt bin ich Cheftrainer", fasste der 40-Jährige seinen CFC-Werdegang bei seiner offiziellen Vorstellung zusammen.

A-Lizenz schon länger in der Tasche

Christian Tiffert auf der Pressekonferenz des Chemnitzer FC Bildrechte: imago images/HärtelPRESS Er habe keine Angst vor der neuen Aufgabe, eher sei es eine große Freude. "Ich brauche Unterstützung, ich werde mich da aber schnell reinfuchsen. Für mich ist es eine Chance, die werde ich versuchen zu nutzen", so Tiffert, der seit einiger Zeit bereits den nötigen A-Schein in der Tasche hat. Während der Spielerkarriere habe er schon den Trainerschein gemacht, "um zu schauen, ob der Trainerberuf für mich was sein kann".

Arnold sondiert intensiv den Trainermarkt

Ob das Engagement von Tiffert auch über den Sommer 2022 hinaus denkbar ist, wollte Sportgeschäftsführer Marc Arnold nicht direkt beantworten. "Wir werden sehen, wie sich die Dinge entwickeln. Er hat die Chance bekommen, sich hier zu zeigen. Ich werde den Trainermarkt dennoch intensiver sondieren, dann werden wir sehen, was in den nächsten Wochen passiert“, so Arnold, der auf der Pressekonferenz noch einmal die für viele zu diesem Zeitpunkt doch überraschende Trennung von Daniel Berlinski begründete. Man habe einen klaren Cut machen wollen, wollte sich neu ausrichten. "Wir sind Daniel sehr dankbar, er hatte den Verein zu einem ungünstigen Zeitpunkt übernommen. Es war aber eine strategische Entscheidung." Geschäftsführer Marc Arnold (li.): "Mit Daniel Berlinski (re.) menschlich gut klargekommen." Bildrechte: imago images/Picture Point

Ziele: Es geht nur Schritt für Schritt

Ziele für die aktuelle Saison gebe es aber auch noch genügend. Man wolle sich so gut wie möglich platzieren und im Sachsenpokal Erfolge feiern. Auf die Frage, was aus dem vor einem Jahr verkündeten mittelfristigen Ziel 2. Bundesliga wird, sagte Arnold: "Das sollte man verfolgen. Wir müssen aber einen Schritt nach dem anderen gehen. Da sind die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, um in der Regionalliga Nordost spielen zu können. Der nächste wäre, in die 3. Liga aufzusteigen."