Noch am Donnerstag hatten sich FSA-Vertreter für eine Fortsetzung des Spielbetriebs trotz rasant steigender Corona-Infektions-Zahlen ausgesprochen . Sein Umdenken begründet der FSA-Vorstand nun damit, dass der Bund neue Kriterien für das Erreichen bestimmter Schwellenwerte bei der Hospitalisierungsrate von Covid-19-Patienten festgelegt hat. Sachsen-Anhalt liegt derzeit bei 12,1 (in Krankenhäuser eingelieferte Patienten je 100.000 Einwohner). Ein Wert, der deutlich über der höchsten, vom Bund festgelegten Stufe von neun liegt. FSA-Präsident Holger Stahlknecht sagte dazu, für den FSA stehe "der Schutz der Bevölkerung (…) bei dieser Entscheidung im Mittelpunkt".

Nach den bereits beschlossenen Unterbrechungen des Spielbetriebs in Sachsen und Thüringen wird der Ball im Amateurfußball am Wochenende in ganz Mitteldeutschland ruhen.