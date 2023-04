Die Regionalligapartie des 29. Spieltages zwischen dem SV Babelsberg 03 und VfB Germania Halberstadt am Freitag, den 21. April, ist abgesagt worden. Wie der Nordostdeutsche Fußballverband (NOFV) am Dienstag mitteilte, fällt die Begegnung "aufgrund der Corona-Erkrankung von Spielern des SV Babelsberg 03" aus. Wie viele Akteure betroffen sind, wurde nicht bekannt. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest, soll aber zeitnah nach Rücksprache mit beiden Teams veröffentlicht werden. Germania Halberstadt empfängt am Dienstagabend im Nachholer des 24. Spieltages Hertha BSC II.