Energie Cottbus muss die Vorbereitungen auf den anvisierten Restart in der Regionalliga Nordost vorerst ruhen lassen. Die gesamte Mannschaft der Brandenburger muss sich wegen mehrerer Coronafälle in Quarantäne begeben. Wie die Cottbuser am Montag (1. März) bestätigten, wurden insgesamt sechs Spieler positiv getestet.