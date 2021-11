Bildrechte: imago images/HMB-Media

Der Sächsische Fußball-Verband (SFV) schließt trotz der vorgezogenen neuen Corona-Schutzverordnung Spielabsagen am kommenden Wochenende aus. "Wir gehen nicht davon aus, dass unsere 2.000 Spiele pro Wochenende, die nur mit dem Einsatz zahlreicher ehrenamtlich engagierter Menschen realisiert werden können, mit einer 'privaten Zusammenkunft' gleichgesetzt werden. Das wäre ein falsches Signal", wurde SFV-Präsident Hermann Winkler in einer Mitteilung des Verbands zitiert, "am kommenden Wochenende, 6./7. November, finden alle Spiele wie geplant statt".

2G-Regel nun verpflichtend

Sachsens Fußballpräsident Hermann Winkler ist auch Präsident des Nordostdeutschen Fußballverbands und DFB-Vize Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Hintergrund ist eine neue Corona-Schutzverordnung in Sachsen mit verschärften Regeln, die ab Montag, 8. November, gelten soll. In der neuen Corona-Schutzverordnung soll die 2G-Regel (Zugang nur für Geimpfte und Genesene) in der Innengastronomie, bei Veranstaltungen und in Freizeit- und Kultureinrichtungen, Clubs und Bars zur Pflicht werden. Bislang konnten die Veranstalter und Betreiber selbst entscheiden, ob sie die 2G-Regel nutzen wollen. Die 2G-Regel soll ebenso für Großveranstaltungen gelten. Das betrifft Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Teilnehmern sowohl im Innen- und als auch im Außenbereich. Das gilt unter anderem für Fußballspiele, aber auch die Weihnachtsmärkte und Bergparaden.

Verband auf der Linie des Landessportbunds Sachsen