Der Nordostdeutsche Fußballverband (NOFV) hat am Donnerstag (19.11.) beschlossen, den Ligabetrieb in der Regionalliga Nordost am ersten Dezember-Wochenende fortzusetzen. Die Mehrzahl der Vereine ist dafür, bei einigen Vereinen regt sich jedoch Widerstand. So wendete sich Lok Leipzig beispielsweise in einem offenen Brief an den Verband, in dem der Verein seine Bedenken äußert.

NOFV will an den Terminen festhalten

Auf die Frage, wie der NOFV mit der geäußerten Ablehnung einiger Vereine umgehen wird, sagte Till Dahlitz, Mitarbeiter Spielbetrieb vom NOFV, im Gespräch mit "Sport im Osten" am Freitag (20.11.), dass man direkt mit den entsprechenden Vereinen in Kontakt treten und darauf reagieren werde. Man werde das nicht medial tun. "Auf den offenen Brief von Lok Leipzig werden wir antworten", so Dahlitz weiter. In der aktuellen Situation wolle man dennoch an den Terminen festhalten. "Es ist gestern alles beschlossen worden. Da gibt es jetzt erst einmal keinen Grund, um daran zu zweifeln und das Beschlossene wieder über den Haufen zu werfen", so Dahlitz.

Lok Leipzig schickt Fragenkatalog