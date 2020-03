Nachdem der Nordostdeutsche Fußballverband (NOFV) vergangene Woche (18.03.2020) bekannt gab, den Spielbetrieb in der Regionalliga Ost bis einschließlich 19. April 2020 auszusetzen, herrscht bei den Klubs einmal mehr Ungewissheit über den weiteren Saisonverlauf. Stand jetzt kann niemand sagen, wann ein geregelter Spielbetrieb mit Zuschauern wieder möglich sein wird.

Vor allem in den unteren Ligen sind die Klubs aufgrund der Corona-Pandemie in ihrer Existenz bedroht. Auch die BSG Chemie Leipzig muss sich auf die unverschuldete Situation einstellen. So gaben die "Leutzscher" auf ihrer Homepage bekannt, dass man mit Einnahmeverlusten von rund 80.000 Euro durch die wegfallenden Heimspiele rechne.