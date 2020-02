Beim 1:0-Heimsieg gegen die BSG Chemie Leipzig stand Frahn am Sonntag erstmalig wieder für den Verein, wo er schon zwischen 2007 und 2010 die Töppen geschnürt hat, auf dem Feld. Große Begeisterung hatte das aber nicht ausgelöst. Nun bietet Frahn der Anhängerschaft in einer vom Verein verbreiteten Videobotschaft eine Gesprächsrunde an. Dort erklärt der 32-Jährige, dass er die Kritik an seiner Person "nachvollziehen und verstehen kann" und für die er die "absolute Verantwortung" übernehme. Bei dem im heimischen Karl-Liebknecht-Stadion anberaumten Treffen sollen die Fans die Möglichkeit bekommen, zu "sehen, wer Daniel Frahn wirklich ist." Frahn selbst erhofft sich dadurch, dass die "Sachen aus Welt geräumt werden, die euch am Herzen liegen".