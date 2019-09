In der ersten Halbzeit machte sich das zumindest in der Abwehr bezahlt. Die stand sicher, Chancen erspielte sich Optik nur zwei halbe, ein Schuss von Kevin Adewumi und ein Abschlussversuch von Caner Özcin. Allerdings ging offensiv beim zeitweise gut kombinierenden Gast aus Ostthüringen auch nicht viel. Was lief und zwar im Überfluss: Es schüttete zeitweise wie aus Gießkannen, ein ordentlicher Spielaufbau war kaum möglich. Beide Teams machten noch das Beste daraus, kämpften um jeden Ball. Zur Belohnung zeigte sich pünktlich zum Halbzeitpfiff wieder die Sonne.

Meuselwitz kam mit einer weiteren Offensivkraft – Danny Breitfelder – aus der Kabine. Doch das Tor fiel auf der anderen Seite. Süleyman Kapan zog aus spitzem Winkel ab, ZFC-Keeper Ruben Aulig wehrte nach vorn ab, Caner Özcin machte den Ball aus acht Metern ins linke Eck zum 1:0 (60.). Davon schienen sich die Meuselwitzer lange Zeit nicht zu erholen. Erst in der turbulenten Schlussphase nahm die Partie deutlich an Dramatik zu. Zunächst verpasste Kapan die Entscheidung, als er den Ball in der 87. Minute zwar durch die Beine von Keeper Aulig brachte, das runde Leder vor der Torlinie aber liegen blieb. Aber die Meuselwitzer drückten, drängten und standen mehrfach dicht vor dem Ausgleich. Der gelang dann in der Nachspielzeit. Nach einer Ecke zog Andy Trübenbach aus 18 Metern flach ab, Dartsch verlängerte unhaltbar zum 1:1 (90.+4).