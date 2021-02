Seit der Saison 2018/19 müssen alle Vereine, die in der vierthöchsten Klasse spielen, eine Regionalliga-taugliche Flutlichtanlage im Hauptstadion vorweisen. Ausnahmen gelten nur noch für Aufsteiger, die zwei Jahre Zeit bekommen, diese nicht unerhebliche Investition zu tätigen. Viele kleine Vereine in der Regionalliga Nordost kamen dieser Auflage nach. In Meuselwitz, Auerbach, Halberstadt und zuletzt auch Fürstenwalde wurde gebaut, der Bischofswerdaer FV musste in der laufenden Saison nach Bautzen umziehen, weil nur dort ein Flutlicht vorhanden war. Diese Vereine fühlen sich benachteiligt, weil andere jahrelang diesen Forderungen lange nicht nachgekommen waren.