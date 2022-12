Gerber: Tabellenplatz ist jetzt eine Randnotiz

Trifft beides den Kern. Die Thüringer haben sich mit einem 6:2-Sieg vergangene Woche beim SV Babelsberg an die Tabellenspitze gesetzt und thronen auch vor dem Spitzenspiel gegen Energie Cottbus (Sonntag, 13 Uhr im Ticker in der SpiO-App) ganz oben, weil der Berliner AK am Mittwoch in der Nachspielzeit drei Punkte gegen Lok Leipzig (1:2) aus der Hand gab. Für Freudensprünge sorgte das Ergebnis bei Gerber nicht. "Mir wäre ein 1:1 lieber gewesen", sagte der Ex-Profi. Er sei nicht scharf auf den ersten Tabellenplatz, der sei nach 14 Spieltagen eher eine Randnotiz. Vielmehr ist Gerber stolz, dass seine Mannschaft so gut und schnell angekommen ist, warnt aber: "Wer jetzt denkt, es läuft so weiter, täuscht sich. Es ist eine Sensationsleistung von den Jungs, aber die anderen Mannschaften lauern."

Zufall seien die Leistungen nicht, vielmehr stecke hinter diesem Erfolg harte Arbeit: "Verein, Trainerteam und Spieler betreiben einen großen Aufwand. Wir sind Aufsteiger, haben eine der jüngsten Mannschaften und einen der kleinsten Etats. Wir wissen alle, dass es sehr schnell in die andere Richtung gehen kann."

Homogene Mannschaft als Erfolgsrezept

Momentan schwebt Erfurt auf Wolke sieben. Erfolg schweißt eben zusammen. Und den Rot-Weiß nicht erst in der Regionalliga. Schon in der Oberliga dominierte die Mannschaft alles und jeden, spielte sich in einen Rausch und wuchs in dieser Zeit "zu einer Einheit zusammen". Viele, die jetzt in der Startelf stehen, waren schon zu Oberliga-Zeiten Erfurter, die Neuen brauchten keine Abtastphase und fanden sofort ihren Platz in der Mitte. Das Ergebnis: Eine homogene Mannschaft. Und genau das ist auch das Erfolgsgeheimnis.

