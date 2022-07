Zwickau, Halle und Aue zufrieden

Bei den mitteldeutschen Drittligisten Erzgebirge Aue, dem FSV Zwickau und dem Halleschen FC werden keine Rekorde purzeln. Der FSV hat bisher 761 Karten verkauft und bewegt sich damit auf dem Niveau des Vorjahres, sagte Pressesprecher Daniel Sacher auf MDR-Anfrage.

Erzgebirge Aue genießt trotz des Abstiegs viel Sympathien und meldet bisher rund 2.000 verkaufte Dauerkarten. Die 2.774 Tickets des Vorjahres werden wahrscheinlich nicht ganz geknackt werden, dass Ziel 2.300 ist aber in den verbleibenden zwei Wochen bis zum Saisonstart durchaus noch realistisch. In diesen Regionen bewegt sich auch der Hallesche FC, der mit 2.000 "Stammgästen" rechnen darf. Ähnlich viele waren es in der letzten Saison auch.

Dynamo startete Montag freien Verkauf

Größer ist der Run auf die Tickets traditionell in Dresden. Dynamo setzte den Verkauf von Dauerkarten in den letzten beiden Jahren aus, erlebte in den ersten Verkaufstagen einen Ansturm und vermeldete rasch 3.000 verkaufte Karten. Bisher hatten nur Mitglieder das Recht zum Kauf. Seit Montag (11.07.2022) ist der freie Verkauf gestartet.

Cottbus Spitzenreiter in der Regionalliga

Wenig Bewegung gab es dagegen auf dem Dauerkartenmarkt in der Regionalliga Nordost. Energie Cottbus liegt mit 1.750 verkauften Karten wie so oft vorn. Chemie Leipzig nähert sich nach eigenen Angaben den 1.600, Lok Leipzig fehlen nur noch wenige Tickets, um die Marke von 1.300 Dauerkarten zu knacken. Genau dieses Ziel setzte sich der Verein auf der Homepage.

Carl Zeiss Jena hat für seine "Heim-Baustelle" immerhin 900 Tickets verkauft, der Chemnitzer FC steht wie im Vorjahr bei 500 und der ZFC Meuselwitz bei 100 Karten. Germania Halberstadt startet den Verkauf erst in der nächsten Woche, Rot-Weiß Erfurt beginnt in zwei Wochen mit dem Verkauf der Jahreskarten. Die Regionalliga startet erst am 5. August, insofern haben alle unschlüssigen Fans noch Zeit zuzuschlagen.