Besser kann man sich einen Einstand als Cheftrainer nicht wünschen.Am Mittwochnachmittag wird die Verpflichtung beim ZFC Meuselwitz vermeldet. Am Abend beendete die Mannschaft eine lange Negativserie, setzte sich gegen TeBe mit 3:1 durch, wenige Stunden später erwartete David Bergner das etwas gelöstere Team zur ersten gemeinsamen Einheit. "Ich habe gestern gesehen, dass die Mannschaft zusammensteht, dass sie konkurrenzfähig ist. Sie ist nach dem Rückstand zurückgekommen und hat gezeigt, dass es auch anders geht", so der neue Coach. Dass Bergner auch Schwächen gesehen hat, will er gar nicht bestreiten. "Mögliche Schwachstellen werde ich aber mit den Jungs noch besprechen. Denn am Samstag steht ja schon das Spiel in Cottbus auf dem Programm."