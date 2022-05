David Bergner zieht es in der kommenden Saison in die Regionalliga Nord. Wie der Siebte der aktuellen Saison, FC Teutonia 05 Ottensen mitteilte, erhielt der 48-Jährige einen Zweijahresvertrag. Sein Co-Trainer wird Richard Krohn, der in der abgelaufenen Saison Co-Trainer bei Viktoria Berlin war.

"Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren sehr vertraulich. Der Verein und ich haben die gleichen Ziele. Ich freue mich auf die beiden kommenden Saisons, wir haben einiges vor", wird Bergner in einer Pressemitteilung des Vereins zitiert. Teutonias Sportlicher Leiter Liborio Mazzagatti freute sich, "dass wir diese wichtige Personalentscheidung getroffen haben. Jetzt haben wir Planungssicherheit für die neue Saison. Mit David haben wir die Trainerposition bei uns perfekt besetzt". Teutonia, ein Stadtteil im Hamburger Bezirk Altona, hatte in den vergangenen beiden Jahren mehrfach betont, den Sprung in die 3. Liga anzupeilen. Am Samstag gewann der Regionalligist erstmals den Pokal in Hamburg und qualifizierte sich so für die erste Runde des DFB-Pokals.