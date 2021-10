Regionalliga-Kellerkind ZFC Meuselwitz hat einen neuen Cheftrainer gefunden. Wie der Verein am Mittwoch mitteilte, wird David Bergner zunächst bis Saisonende den Tabellen-19. Betreuen. Sollten die Zipsendorfer die Klasse halten verlängert sich der Kontrakt automatisch bis 2023. Am Mittwoch (13.10.2021) wird noch Daniel Rupf die Mannschaft gegen TeBe betreuen. Sein Debüt auf dem Trainerstuhl des ZFC gibt Bergner dann am Samstag beim Gastauftritt in Cottbus. Die Meuselwitzer waren seit dem 4. Oktober auf Trainersuche, nachdem Holm Pinder zurückgetreten war.