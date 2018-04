Dietmar Demuth und sein Co Christian Sobottka bleiben auch nach Saisonabschluss in Leutzsch und betreuen weiter die Erste Mannschaft. Heute wurden die Verträge um ein Jahr verlängert.

"Der Präsident ist da etwas vornweg geprescht, aber wenn er es sagt, wird es schon stimmen", sagte Demuth. Die Unterschrift scheint also nur noch Formsache. Ist der Moment im heißen Abstiegskampf bewusst gewählt? "Nein, die Mannschaft ist gut drauf und braucht keine zusätzlichen Zeichen und Motivationsspritzen von außen", ist Demuth überzeugt. Er glaubt an sein Team und den Klassenerhalt. "weil wir gut drauf sind und es verdient haben. Von Verband gab es in dieser Saison so viele Ungerechtigkeiten gegen uns. Da ist totale Wettbewerbsverzerrung." Demuth meint das vorgezogene Spiel gegen Hertha BSC II am vorletzten Spieltag und die Nachholspiele vier Tage vor dem Saisonende.

Und was, wenn es für seine Mannschaft doch in die Oberliga geht? "Dann auch", sagt Demuth kurz und knapp. "Ich bin hier 2016 angetreten, um langfristig etwas aufzubauen. Das ist mir mit den zwei Aufstiegen, der Regionalliga-Saison und dem Einzug ins Sachsenpokal-Finale gut gelungen. Es geht stetig voran."



Der frühere Bundesliga-Coach führte die Mannschaft von der Sachsenliga bis in die Regionalliga. Nach einer schwachen Hinrunde hat sich Chemie in der Rückrunde gesteigert und mit Pierre Merkel einen Torjäger verpflichtet. "In der Hinrunde war unser Kader viel zu klein. Wir hatten 19 Spieler. Dann ist Paul abgehauen, Bury und Bunge waren verletzt. Plötzlich stehst du mit 16 Spielern da. Jetzt haben wir den Kader breiter aufgestellt. Diese Spieler haben uns am Anfang gefehlt."