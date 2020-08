Dennis Slamar ist den Fans noch bestens bekannt. Ab September 2016 streifte er bereits das Trikot der Jenaer über und stieg 2017 mit den Thüringern in die 3. Liga auf. In den darauffolgenden zwei Spielzeiten sicherte er mit der Mannschaft die Klasse. Ab dem Sommer 2019 verschlug es ihn nach Großaspach. Nach einjährigem Gastspiel in Baden-Württemberg kehrte er nunmehr an seine alte Wirkungsstätte zurück. Slamar bringt die Erfahrung von 86 Drittliga- und mehr als 100 Regionalligaspielen mit.