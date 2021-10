Es sind vielleicht vorentscheidende Wochen für den ZFC Meuselwitz. Die Ostthüringer hängen weiter auf dem vorletzten Platz fest, empfangen am Sonntag mit dem FC Eilenburg das Schlusslicht der Liga. Neu-Cheftrainer David Bergner will natürlich nach der nicht unerwarteten 0:3-Pleite bei Energie Cottbus einen guten Einstand vor heimischer Kulisse. Und der ist wichtig, denn bei einer Niederlage droht die Rote Laterne.

"Wir haben die Zeit genutzt, am Dienstag und Mittwoch zwei Mal trainiert. Ich sah eine verunsicherte Mannschaft, die ein wenig an sich zweifelt. Aber es sind ja keine Junioren. Da sind viele gestandene Spieler dabei. Jetzt gilt es am Sonntag alles daran zu setzen, um gegen Eilenburg zu gewinnen", sagte David Bergner, der aber auch darauf verweist, dass der Aufsteiger nicht im Vorübergehen zu schlagen ist. "Die haben die Nackenschläge in Cottbus oder bei Altglienicke weggesteckt und am vergangenen Sonntag einen überzeugenden Sieg gefeiert. Das zeigt, die Mannschaft glaubt an sich."