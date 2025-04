Mit fünf Toren und drei Vorlagen in 17 Spielen hat Seidemann trotz der Nebengeräusche gut performt, ist inzwischen auch von den Jenaer Fans akzeptiert, und will sich auch am Dienstag nicht aus dem Konzept bringen lassen. "Am Ende muss ich da durch, und ich werde mich trotzdem davon nicht ablenken lassen. Wenn ich spielen darf, werde ich volle 90 Minuten alles auf dem Platz geben", sagte Seidemann der OTZ.