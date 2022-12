Ein Traditionsverein ist wieder da. Nach dem Beginn der Insolvenz 2018, dem direkt anschließenden Abstieg aus der 3. Liga, der 2020 gefolgten Abmeldung der ersten Mannschaft aus dem Spielbetrieb und dem damit verbundenen Absturz in die Oberliga war der FC Rot-Weiß Erfurt über zwei Jahre lang in der sportlichen Bedeutungslosigkeit verschwunden. Aber im Juni 2022 hatte RWE die 5. Liga endlich wieder hinter sich gelassen .

Zwar ist das Insolvenzverfahren auch über vier Jahre nach Eröffnung noch nicht abgeschlossen, aber immerhin wurde mittlerweile der überarbeitete Insolvenzplan eingereicht. Stimmen die Gläubiger zu, wäre der FC Rot-Weiß Erfurt endlich von seinen Altlasten befreit. 2023 könnte also ein noch besseres Jahr werden. Sportlich haben die Erfurter bereits dafür gesorgt, dass der Verein wieder positive Schlagzeilen schreibt. Ein Vater und sein Sohn sind die Gründe für die bei RWE entstandene neue Euphorie. 2020 entschied sich Franz Gerber, als Investor und Geschäftsführer komplett einzusteigen, "sonst wäre der ganze Verein kaputt gegangen". Und nach einer Zwischensaison 2020/21 mit Rang drei in der Oberliga startete Erfurt in der letzten Spielzeit richtig durch.

Das ist ein Verdienst von Fabian Gerber. Der 43-Jährige trat den Job des Cheftrainers im August 2021 an. Und nach einem etwas unrunden Start folgte eine unglaubliche Erfolgsserie mit zwölf Siegen in Folge. Am Ende stand der souveräne Aufstieg in die Regionalliga Nordost mit 81 Punkten und 103 geschossenen Toren. "Ein Traum ist in Erfüllung gegangen. Wir sind jetzt in der Regionalliga, aber noch lange nicht da, wo wir hinwollen", jubelte Gerber nach dem geschafften Aufstieg.