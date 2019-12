Beim VfB Auerbach glaubt Manager Volkhardt Kramer, dass der DFB möglicherweise bewusst genau diese Kleinen treffen will. Man wolle offenbar nicht, dass kleine Vereine im Nachwuchs bis in die Regionalliga durchstarten. Begabte Spieler sollten lieber in die recht üppig unterstützten Nachwuchsleistungszentren delegiert werden. Für Auerbach würde das bedeuten: "Die A-Junioren sind dran, könnten den Aufstieg im Sommer schaffen. Doch wir können nicht zwei Teams in der Regionalliga finanzieren, wenn der DFB den Zuschuss streicht", so Kramer. Die Kosten pro Saison würden bei rund 30.000 Euro liegen. Da seien die 7.000 Euro vom DFB ganz wichtig gewesen. Durch die Streichung würde der Deutsche Fußball-Bund auch jungen Spielern die Chance verbauen, über den zweiten Bildungsweg doch noch den Sprung in den Profifußball zu schaffen. Es gebe so viele Spieler, die bei der Sichtung durchs Sieb fallen und dann bei Vereinen wie dem VfB Auerbach aufgefangen würden.