Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat eine bundesweite Umfrage durchgeführt, um die Situation im deutschen Amateurfußball zu durchleuchten. Die übergeordnete Frage der Aktion lautet: Wie geht es dem Amateurfußball in Deutschland wirklich? Mehr als 100.000 Personen haben daran teilgenommen. Sie alle sind in irgend einer Form mit dem Amateurfußball verbunden, sei es als Spieler, Trainer, Schiedsrichter, Vereinsmitarbeiter oder Elternteil.

Das wichtigste Ergebnis vorweg - und das widerspricht der Angst vor einer möglichen Abkehr vom Amateurfußball durch Corona: 98 Prozent der Befragten vermissen den Amateurfußball. Und dabei geht es nicht nur um die Spiele an sich, sondern auch um das Gemeinschaftsgefühl. Dem schließt sich auch die überwältigende Mehrheit von jeweils mehr als 94 Prozent Ja-Stimmen unter Spieler, Trainern und Co. an, wenn es um die Frage geht, ob man nach dem Lockdown zum Amateurfußball zurückkehren wird. Das wird auch von der Zahl der Vereinsaustritte gestützt, die während der Pandemie nur in 22 Prozent der Fälle gestiegen ist.