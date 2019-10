DFB-Vizepräsident Rainer Koch sieht die neue Aufstiegsregelung für die fünf Fußball-Regionalligen nicht als langfristig gesetzt an. "Sie gilt nicht für die Ewigkeit. Die Vereine können auf dem DFB-Bundestag in drei Jahren selbst für Abhilfe sorgen, indem sie einen konsensfähigen Änderungsantrag stellen. Alle anderen diskutierten Modelle waren bisher nicht mehrheitsfähig", sagte Koch der "Sport-Bild" (Mittwoch). Im Protokoll des DFB-Bundestags war allerdings nicht festgehalten worden, dass es sich um eine Übergangslösung handelt - zum Ärger mancher Vereinsvertreter.

Der Bundestag hatte am vergangenen Freitag eine Regelung beschlossen, nach der ab der Saison 2020/21 die Meister der Staffeln West und Südwest direkt aufsteigen. Die Meister der Regionalligen Nordost, Nord und Bayern stellen im Rotationsverfahren einen weiteren direkten Aufsteiger. Der vierte Aufsteiger wird in einem Playoff der beiden anderen Gewinner dieser drei Ligen ermittelt. Aus der 3. Liga müssen somit - wie schon seit der vergangenen Saison - dauerhaft vier Teams absteigen. Die Direktaufsteiger in dieser Spielzeit kommen aus den Regionalligen Südwest, Bayern und Nord. Die jeweils Erstplatzierten der Staffeln Nordost und West ermitteln in zwei Playoff-Spielen den vierten Aufsteiger. Konkret bedeutet das, dass aus der Nordost-Staffel nur alle drei Jahre ein Klub direkt aufsteigen kann.