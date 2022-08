Genaue Summen für die geforderte Entlastung kann Winkler noch nicht nennen. Die Gasrechnungen würden Vereine und Kommunen erst im kommenden Jahr erhalten, erklärt der NOFV-Boss. Um auf Basis einer Schätzung trotzdem mit Daten argumentieren zu können, führt der DFB bei den Vereinen aktuell eine Umfrage durch.



Die Entlastungsfoderungen wiederholte Vize Winkler gemeinsam mit DFB-Präsident Bernd Neuendorf und den 20 Kollegen an den Spitzen der Landesverbände auch in einem offenen Brief an Bundeskanzler Olaf Scholz, Innenministerin Nancy Faeser und Wirtschaftsminister Robert Habeck: "Die direkte Adressierung haben wir gewählt, weil letztlich die Bundespolitik entscheidet, was im Herbst auf den Sportplätzen passiert", erklärt Winkler. Diese Erfahrung habe man während der Corona-Pandemie gemacht.