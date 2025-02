Nach "Sport-im-Osten"-Informationen waren der DFB und der BFV jeweils überrascht, dass die Ostvereine eine Öffnung der Regionalliga Nordost in Aussicht stellten, da dies neuen Verhandlungsspielraum für alle Seiten bedeutet. Aus der Zentrale in Frankfurt am Main heißt es: "Der DFB hat die aktuellen Entwicklungen interessiert zur Kenntnis genommen, wir sind auch immer offen für Gespräche und Diskussionen. Der Ball liegt aber weiterhin bei den zuständigen Regionalliga-Trägern, also den jeweiligen Regional- und Landesverbänden. Der DFB hat hier zum aktuellen Zeitpunkt nicht das Heft des Handelns in der Hand, da es sich bei der Regionalliga um keine DFB-Spielklasse handelt."