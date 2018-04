Die heißesten Kandidaten für die Aufstiegsspiele

Während der Bundesliga-Dino HSV um den Klassenerhalt in der Bundesliga kämpft, führt die zweite Mannschaft in der Regionalliga Nord die Tabelle an. Mittelstürmer Törles Knöll (re.) kommt auf bislang 16 Tore in 22 Spielen (Stand: 05.04.2018). Bildrechte: IMAGO