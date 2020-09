Lottner unterschrieb nach Vereinsangaben am Freitag einen Vertrag und wird am Montag (14.09.2020) den Job als FCE-Cheftrainer übernehmen. Wie lange der Vertrag mit dem 48-Jährigen läuft, ließ Cottbus zunächst offen. Lottners Co-Trainer wird Tim Kruse, der die Cottbuser zuletzt zwei Spiele betreut hatte und zuvor bereits der Assistent von Abt war.

Sebastian König, Sportlicher Leiter des FC Energie, nannte Lottner in der Mitteilung des Vereins einen "klaren Wunschkandidaten" und begründete die Verpflichtung so: "Nach der Freistellung von Sebastian Abt haben wir in den vergangenen Tagen eine Liste mit möglichen Nachfolgern erstellt und viele Gespräche geführt. Im Verlauf dieser Gespräche hat sich schnell herausgestellt, dass die Gedanken und Konzeptionen von Dirk Lottner und dem, was er mit unserem FC Energie vorhat, zusammenpassen." Als Erwartung an Lottner formuliert König, dass der Coach "unsere Mannschaft zurück in die Spur bringen" soll. Cottbus ist nach fünf Saisonspielen mit einem Sieg und vier Niederlagen Tabellen-Vorletzter.