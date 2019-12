Die Deutsche Olympische Gesellschaft Berlin will die B-Junioren von Hertha BSC für ihr konsequentes Eintreten gegen Rassismus mit einer "Fair-Play-Medaille" auszeichnen. Das Team um Trainer Sofian Chahed hatte ein Punktspiel in Auerbach wegen rassistischer Beleidigungen nicht fortgesetzt. Die Aussagen rund um diesen Spielabbruch sind allerdings höchst unterschiedlich. Das war offensichtlich dem DOG nicht bewusst, wie deren Präsident Richard Meng am Mittwoch dem MDR bestätigte.