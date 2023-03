Seit 2009 spielt der kleine Verein im östlichen Zipfel Thüringens bereits in der vierthöchsten Spielklasse. Der Zipsendorfer Fußball-Klub Meuselwitz. Der ZFC ist auch so ein wenig das Baby des Hubert Wolf. Der Bluechip-Boss entschloss sich Ende Februar des Jahres 1993 zu einem Engagement bei dem damals noch Kreisligisten, der noch FV Zipsendorf hieß. Jetzt ist der 54-jährige erfolgreiche Geschäftsmann seit unglaublichen 30 Jahren auch Boss des ZFC. Daran war damals noch nicht zu denken. "Auf keinen Fall. Es war Enthusiasmus, Dinge besser gestalten zu können als andere. Damals hatten wir im Verein kaum echte Kaufleute, die so ein Geschäft führen konnten", erinnert sich Wolf.

Ehrgeizig war und ist er immer gewesen, damals aber war er alles andere als ein Fußball-Experte. Sportlich ging es aber schnell aufwärts. 1994 gelang der ersten Aufstieg und die Umbenennung in ZFC Meuselwitz. Es folgten drei weitere im Jahresschritt. 1997 standen die Ostthüringer in der damals fünftklassigen Thüringenliga. Sieben Jahre später schafften es die Meuselwitzer unter Trainer Damian Halata in die Oberliga und 2009 gelang auch der Sprung in die Regionalliga, die nach Einführung der dritten Liga die neue vierte war.. Fragt man den "Macher" nach den schönsten Momenten der letzten 30 Jahre, dann muss er nicht lange überlegen: "Die Aufstiege in die Thüringenliga und 2009 in die Regionalliga. Und die beiden Landespokalsiege 2009 und 2010. Dann das Pokalspiel gegen den 1. FC Köln vor 9.000 Zuschauer. Das war das Großartigste."