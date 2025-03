Wie die Leipziger am Montag (3. März 2025) mitteilten, wurden am vergangenen Freitag (28. Februar 2025) die Zulassungsunterlagen für die 3. Profiliga eingereicht. Wie Lok weiter mitteilte, hat der Deutsche Fußball-Bund den Erhalt der Unterlagen bereits bestätigt.

Neben Lok haben auch der Regionalliga-Zweite Hallescher FC, sowie der Dritte Carl Zeiss Jena, die Drittliga-Unterlagen eingereicht. Lok führt in der Regionalliga Nordost nach 24 Spielen mit 56 Punkten die Tabelle an. Verfolger HFC hat ein Spiel weniger und neun Punkte Rückstand. Jena hat drei Spiele weniger und 20 Punkte Rückstand. Auf Nachfrage von SPORT IM OSTEN teilte der FCC mit, dass sich die Beantragung der Lizenz trotz des großen Rückstandes auf Lok angeboten habe, weil der FC Carl Zeiss für das Bundesliga-Frauen-Team ohnehin die Lizenzunterlagen für die 1. Bundesliga zusammenstellen muss.

Die Drittliga-Lizenz nicht beantragt haben der Regionalliga-Vierte und -Fünfte, FC Rot-Weiß Erfurt und FSV Zwickau. Was wiederum neben dem großen Rückstand in der Tabelle auch wirtschaftlich Sinn macht. Allein die Antragstellung kostet aufgrund verschiedener Kosten u.a. für Anwälte und Wirtschaftsprüfer mehrere zehntausend Euro.

Für Lok wird der Weg in den Profifußball selbst bei einem Staffelsieg steinig. Das liegt einerseits an den sportlichen Hürden: Der Nordost-Meister muss in den Aufstiegsspielen gegen den Gewinner der Regionalliga Nord ran, das ist nach aktuellem Stand der TSV Havelse. Und andererseits muss Lok noch einige wirtschaftliche Hürden überspringen. So fordert der DFB als Spielvoraussetzung in der 3. Liga eine Rasenheizung. Diese kostet etwa 1,5 Millionen Euro.