Auerbach-Manager Volkhardt Kramer Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Fußball mit Zuschauern fühlt sich gut an. In der Regionalliga funktioniert das mit begrenzter Zahl und Abstandsregelung bisher ganz gut. Auch am Mittwoch sollen Fans die Auftritte der Drittliga-Absteiger aus Jena und Chemnitz live verfolgen dürfen. In Auerbach, wo der CFC (Anstoß 19:00 Uhr) gastiert, sind für die Partie 1.000 Menschen in der Arena zu Vogtlandweide zugelassen. 300 Tickets gingen an die Himmelblauen. Der Verein rechnet mit einem "ausverkauften" Haus. "Wer also mit Sicherheit eine Karte haben möchte, der sollte den Vorverkauf nutzen", erklärte Manager Volkhardt Kramer, der zudem darauf hinwies, dass im Vorfeld die Kärtchen mit den persönlichen Daten ausgefüllt werden sollten, "um Schlangen am Eingang zu vermeiden“. Sportlich stehen beide Teams unter Druck, Auerbach leistete sich in Bischofswerda eine 0:2-Niederlage, der CFC vergeigte den Auftakt beim 1:2 gegen Viktoria Berlin. Immerhin durfte man in Chemnitz nach dem Pokalsieg gegen Eilenburg aufatmen, das Geld aus dem DFB-Pokal kann der Verein sehr gut gebrauchen.