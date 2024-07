Dass Hinze nebenbei in der vom Verletzungsrisiko her nicht ganz unbedenklichen Liga spielt, habe er zuvor mit seinem neuen Arbeitgeber abgesprochen. Er erklärt, dass die Baller League von den Zuschauerzahlen her "natürlich nochmal was Anderes" sei. "Das hat man in der Regionalliga nicht so oft und das ist natürlich eine Sache, wo man sich geehrt fühlt", so Hinze.