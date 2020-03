Geschäftsführer Wilfried Schardt zufolge sei beim FC Einheit Rudolstadt die Regionalliga "finanziell nicht zu stemmen". Somit habe man gar nicht mit dem Gedanken gespielt, Zulassungsunterlagen einzureichen. Er sagte Sport im Osten: "Wir wollen nicht den Weg gehen wie andere Regionalligisten, das wird bei uns nicht passen." Damit bezog er sich auf die Insolvenz des VFC Plauen (2014/15). Der FC Oberlausitz Neugersdorf zog sich aus wirtschaftlichen und strukturellen Gründen von der Regionalliga in die Oberliga zurück .

Eilenburg-Präsident Steffen Tänzer beschrieb: "Wenn man unseren Etat sieht und den Etat der Regionalliga-Vereine - da klafft eine Riesenlücke." Die Kosten in der Regionalliga wären für die Sachsen deutlich zu hoch, so Tänzer, der sagte: "Es gibt auch logistische Fragen, da die Entfernungen andere sind." Aktuell kommen dem FC Eilenburg zufolge durchschnittlich etwa 250 bis 300 Zuschauer zu Heimspielen. Mittelfristig wäre es aber durchaus möglich, dass der FCE eine Liga höher spielt. Der Präsident erklärte: "Wenn sich die konkrete Situation so stellt, werden wir sicherlich Mittel finden."