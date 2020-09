Lok-Trainer Almedin Civa freut sich über einen "talentierten Spieler bekommen, der bei Eintracht Frankfurt in allen Nachwuchs-Mannschaften Leistungsträger war und seit letzter Saison zum Bundesliga-Kader gehört hat." Der 19-jährige Stendera absolvierte bei der Eintracht in der U17 und U19 insgesamt 57 Bundesliga-Spiele. In der vergangenen Spielzeit trainierte er mit den Profis, schaffte es aber nur einmal in den Spieltagskader – kam gegen Hertha BSC aber nicht zum Einsatz. So fehlt Stendera seit seinem letzten U19-Einsatz im Mai 2019 die Spielpraxis.