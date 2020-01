Nach 68 Junioren-Bundesligapartien für die U17 und U19 (6 Tore) gelang ihm auch der Sprung in die Regionalliga-U23 der Niedersachsen. Dort konnte sich El-Haibi jedoch nicht durchsetzen. Sein Vertrag wurde nach lediglich drei Punktspiel-Kurzeinsätzen in der Saison 2018/19 nicht verlängert. Jetzt der Neuanfang in Leipzig-Leutzsch, wo er im zweiten Anlauf seine Regionalligatauglichkeit beweisen will. "Sonntag habe ich mir das BFC-Spiel angeschaut und dachte nur ‚Hey, krass, was für eine Stimmung, da will ich so schnell wie möglich mitmischen!‘“, wird der 21-Jährige vorfreudig zitiert.