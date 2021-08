Mit einem glatten 4:0-Erfolg gegen Hertha BSC II startete Germania Halberstadt furios in die Regionalliga-Saison. Den Höhepunkt gab es für die 431 Zuschauer im Halberstädter Friedensstation bereits nach fünf Minuten zu bestaunen. Nach einer punktgenauen Flanke von Jannik Bachmann zirkelte Elias Löder die Kugel per Seitfallzieher in die Maschen - ein absolutes Traumtor. Kurz vor Schluss setzte der 21-jährige Offensivakteur noch den Schlusspunkt zum 4:0-Endstand.