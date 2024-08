Verletzungsschock beim FC Carl Zeiss Jena! Wie der Regionalligist am Sonntag 11. August 2024) mitteilte, fällt Topstürmer Elias Löder wegen eines Bruchs des rechten Außengelenks lange aus. Die Verletzung hatte sich Löder beim 3:1-Auswärtssieg in Greifswald zugezogen. In der 80. Minute fiel GFC-Keeper Jegor Jakubov bei einem Zweikampf um den Ball unglücklich auf den Jenaer Angreifer.