Der 21-Jährige, dessen Wechsel zu Drittligist Hallescher FC am Samstag (28.08.2021) bekannt gegeben wurde, hatte im Spiel der Regionalliga Nordost gegen die U23 von Hertha BSC eine Flanke von der rechten Seite verwertet. Am Elfmeterpunkt nahm er den Ball volley aus der Luft und beförderte ihn unhaltbar zum 2:0 ins Tor. Am Ende siegte Halberstadt mit 4:0. Der Treffer erhielt in der Abstimmung zum Tor des Monats Juli 31 Prozent der Sportschau-Zuschauer.