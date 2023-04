Löder war im Frühherbst 2021 von Germania Halberstadt, wo er in sechs Spielen acht Tore erzielt hatte, nach halle geholt worden. Beim HFC konnte sich der Offensivmann aber nicht durchsetzen, spielte in den Planungen von Trainer Sreto Ristic zuletzt keine Rolle mehr. Insgesamt stand Löder in dieser Saison 14. Mal für den HFC auf dem Platz. Der 23-Jähriger erklärte dazu: "Ich habe in meiner Zeit in Halle viel gelernt und blicke auf zwei schöne Jahre zurück und möchte mich nun am liebsten nach geschafftem Klassenerhalt und dem Landespokalsieg aus Halle nach Jena verabschieden."