Fußball | Regionalliga Energie Cottbus setzt sich für sportliches Saisonende ein

Energie Cottbus will eine Entscheidung über den Saisonausgang am grünen Tisch unbedingt verhindern. Der Dritte der Nordost-Staffel stellte am Montag (18.05.) einen Antrag beim Nordostdeutschen Fußballverband (NOFV), den Meister und Teilnehmer der Aufstiegsrelegation zur 3. Liga sportlich zu ermitteln.