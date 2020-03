Energie Cottbus: Ausrutscher nicht mehr erlaubt

Viele Ausrutscher darf sich Energie Cottbus nicht mehr leisten. Aktuell stehen die Lausitzer in der Regionalliga Nordost auf dem dritten Platz, drei Punkte hinter Spitzenreiter Lok Leipzig. Immerhin konnte Energie nach zwei Unentschieden und einer Niederlage in Auerbach am vergangenen Wochenende den ersten Dreier des Jahres einfahren.