Wenn am Sonntag Energie Cottbus und Chemie Leipzig aufeinandertreffen, dann geht es nur noch ums Prestige und ums Feiern. Das war 1979 nicht so. Da standen sich beide BSGs in der Aufstiegsrunde gegenüber. An jenem 25.5.1979 trennten sich beide 0:0. Chemie feierte das fast wie einen Sieg, wohl wissend, wie knapp es in der Aufstiegsrunde werden würde. Im Rückspiel am letzten Spieltag holten die Leipziger ein 2:2 und damit geradeso den Oberliga-Aufstieg (mit Vorwärts Frankfurt/Oder).