"Wir sind eine Runde weiter, das war unser Ziel und das ist, was zählt", erklärte Cheftrainer Claus-Dieter Wollitz, der mit einer frischen Mannschaft ins Spiel gehen kann – anders als der ZFC, der am Mittwoch ranmusste. Offen ist, ob Energies Jannik Mäder gegen seinen Ex-Klub auflaufen darf. Der 25-jährige Offensivmann stand in dieser Saison bisher erst einmal in der Startelf. Teilweise erhielt er aber auch frei, weil es vor kurzem Nachwuchs im Hause Mäder gab.

Claus-Dieter Wollitz (Archiv) Bildrechte: IMAGO / Steffen Beyer