"Momentan muss davon ausgegangen werden, dass auch das nächste Spiel des FC Energie in der Regionalliga Nordost unter Umständen nicht wie geplant stattfinden kann", teilte der Club mit. In der vergangenen Woche waren zwei Spieler positiv getestet und das Spiel beim 1. FC Lok Leipzig in der vergangenen Woche abgesagt worden. Am kommenden Samstag (18.09.2021) sollte Cottbus in Chemnitz antreten, das Spiel wurde aber "wegen polizeilichen Vorgaben" vom Verband abgesagt. Am übernächsten Samstag (25.09.2021) soll die Elf von Pelé Wollitz gegen Aufsteiger FC Eilenburg antreten.