Nach einer leichten Abtastphase zog der BFC im "Stadion der Freundschaft" die Zügel merklich an. Bis zur neunten Minute passierte jedoch nichts Spektakuläres vor den Cottbuser Tor, dann waren die Gäste da. Und das mit gütiger Mithilfe von Matthias Rahn, der wohl von der Sonne geblendet wurde und sich total verschätzte. Nutznießer war Andor Bolyki, der sich das Spielgerät schnappte und unhaltbar für Energie-Keeper Toni Stahl zur Führung für die Berliner einnetzte. Nun war aus Cottbuser Sicht guter Rat teuer, denn der BFC ließ nicht nach.



Die Benbennek-Schützlinge liefen weiter früh an und zwangen die Lausitzer zu Fehlern. In der letzten Viertelstunde der ersten Hälfte rappelte sich Cottbus auf und kam besser in die Partie. Zwingende Torchancen erarbeiteten sich die Energie-Kicker aber nicht, sodass das 1:0 für die Hauptstädter bis zur Pause Bestand hatte.

Laufduell zwischen Berlins Alexander Siebeck (li.) und dem Cottbuser Arnel Kujovic. Bildrechte: imago images/Steffen Beyer