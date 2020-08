Das Präsidium der Lausitzer hatte sich am Samstagabend und Sonntagmorgen zusammengesetzt und über weitere Schritte beraten. Schließlich wurde Abt über die Entscheidung unterrichtet. Der 38-Jährige war nach der 1:2-Niederlage zuhause gegen die Viktoria noch davon ausgegangen, dass er am Mittwoch (2. September) in der Partie beim VfB Auerbach auf der Bank sitzen wird. Als Interimstrainer wird der bisherige Co-Trainer Tim Kruse die Mannschaft übernehmen und auch in Auerbach betreuen.