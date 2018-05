Trainer Claus-Dieter Wollitz sah offenbar keinen Grund die Aufstellung zu ändern, denn er schickte dieselbe Startelf auf den Rasen, die das Hinspiel über weite Teile dominiert hatte. Auch im Rückspiel war den Cottbusern ihr Selbstvertrauen anzumerken. Sie hatten bereits in der Anfangsphase mehr Ballbesitz und ließen das Spielgerät wunderbar durch die eigenen Reihen laufen. Einziges Manko dabei: Nur eine abgerutschte Flanke von Lasse Schlüter, die an die Latte klatschte, sorgte für Torgefahr (16.). Bis auf zwei Warnschüsse - einer davon ging ans Außennetz - machte es der Gegner aber auch nicht besser (1./8.).

Die Marschroute der Flensburger in Halbzeit eins war eindeutig die Torsicherung. Erst gegen Ende der ersten 45 Minuten rückte die Mannschaft von Daniel Jürgeleit mit mehr Aggressivität weiter vor. Das Spiel wurde dadurch ruppiger, mehr Torchancen gab es aber nicht. Mit 0:0 ging es in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel begann Cottbus zunächst behäbig und zeigte ungewohnte Konzentrationsschwächen, die in Ballverlusten resultierten. Für Weiche Flensburg war noch alles drin, doch die Mannschaft aus dem hohen Norden schlug kein Kapital aus den Cottbuser Unsicherheiten. Der Weg in Richtung Aufstieg wurde mit fortschreitenden Spielzeit immer steiler für die Gäste, die nach dem 2:3 im Hinspiel mindestens zwei Treffer brauchten.

Cottbus stabilisierte sich im Laufe der zweiten Halbzeit und profitierte zudem davon, dass Flensburg deutlich höher stand. Marcelo de Freitas münzte einen Flensburger Ballverlust beinahe in die Führung um (58.), auch Streli Mamba hatte das 1:0 nach einem Konter auf dem Fuß (64.). In diesen Szenen hatte Flensburg Glück, es nützte aber nichts, denn auch die eigenen Möglichkeiten blieben ungenutzt. So hatten Christian Jürgensen und Marcel Cornils nach einem späten Eckball die sichere Führung vor Augen, beide brachten den Ball aus Nahdistanz aber nicht im Tor unter (82.). Es blieb beim 0:0, das für Cottbus den Aufstieg in die 3. Liga bedeutete.